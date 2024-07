Meteo Lucca, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Lucca indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature massime saranno elevate, con valori che raggiungeranno i 35°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 23°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno all’84% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che supereranno i 30°C già nelle prime ore del giorno. Il vento sarà debole, con una direzione che varierà da Nord a Ovest – Sud Ovest. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 47%.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. Il cielo resterà sereno con temperature elevate, ma con una leggera diminuzione dell’umidità. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con temperature più miti rispetto al pomeriggio, attorno ai 24°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di circa 8km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 84%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Lucca confermano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. L’umidità si manterrà su livelli abbastanza alti, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.9° perc. +23.4° Assenti 3.6 N max 4.1 Tramontana 84 % 1017 hPa 4 cielo sereno +22.5° perc. +22.9° Assenti 4.2 NNE max 3.7 Grecale 81 % 1017 hPa 7 cielo sereno +29.6° perc. +30.9° Assenti 1 OSO max 1.4 Libeccio 53 % 1017 hPa 10 cielo sereno +34.5° perc. +36° Assenti 7.7 OSO max 6.1 Libeccio 39 % 1016 hPa 13 cielo sereno +34.8° perc. +36.4° prob. 8 % 13.2 OSO max 12.2 Libeccio 38 % 1014 hPa 16 poche nuvole +32° perc. +33.9° prob. 11 % 12 O max 15.5 Ponente 48 % 1013 hPa 19 cielo sereno +24.9° perc. +25.7° prob. 7 % 8.2 O max 12.9 Ponente 84 % 1013 hPa 22 cielo sereno +23° perc. +23.7° prob. 19 % 2.8 NNE max 3.4 Grecale 92 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.