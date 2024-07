Meteo Lucca, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lucca indicano una settimana stabile dal punto di vista meteorologico. Lunedì, nubi sparse al mattino daranno poi spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e sera, con temperature in aumento fino a +33,5°C. Martedì e mercoledì il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con temperature massime intorno ai +33,7°C. Giovedì, previsto un cielo sereno con temperature stabili tra +21°C e +33°C. La brezza leggera accompagnerà le giornate, con umidità intorno all’80% e pressione costante sui 1016hPa.

Lunedì 15 Luglio

Notte: Durante la notte a Lucca ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza di vento proveniente dal Nord Est a una velocità di 4,9km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevedono ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature saliranno fino a +31,3°C con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a 3,4km/h. L’umidità diminuirà al 34% e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si aprirà e sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,5°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest a 10,3km/h. L’umidità si attesterà al 29% e la pressione rimarrà costante sui 1013hPa.

Sera: In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si abbasseranno a +21°C con una brezza leggera proveniente da Nord Ovest a 6,4km/h. L’umidità aumenterà al 81% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Martedì 16 Luglio

Notte: Durante la notte a Lucca il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,8°C con una leggera brezza di vento proveniente dal Nord – Nord Ovest a una velocità di 4,2km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +29,6°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest a 3km/h. L’umidità diminuirà al 48% e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,7°C con una brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a 11,6km/h. L’umidità si attesterà al 33% e la pressione rimarrà costante sui 1016hPa.

Sera: In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si abbasseranno a +22,8°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest a 7km/h. L’umidità aumenterà al 81% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Durante la notte a Lucca il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,7°C con una leggera brezza di vento proveniente dal Nord – Nord Est a una velocità di 3,8km/h. L’umidità sarà dell 86% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +31,4°C con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest a 2,9km/h. L’umidità diminuirà al 46% e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,6°C con una brezza proveniente da Sud Ovest a 6,2km/h. L’umidità si attesterà al 41% e la pressione rimarrà costante sui 1015hPa.

Sera: In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si abbasseranno a +23,3°C con una brezza leggera proveniente da Nord Ovest a 6,8km/h. L’umidità aumenterà all’80% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Giovedì 18 Luglio

Le previsioni per Giovedì 18 Luglio a Lucca indicano un cielo sereno per tutta la giornata con temperature che si manterranno piuttosto stabili. Le minime notturne saranno intorno ai +21°C mentre le massime diurne raggiungeranno i +33°C. La brezza leggera sarà predominante con direzione variabile. L’umidità si manterrà intorno al 80% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1016hPa.

