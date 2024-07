Meteo Lumezzane, le previsioni per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Lunedì 29 Luglio a Lumezzane si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge deboli, con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione di caldo leggermente superiore, a +21,5°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 8,9km/h, con raffiche fino a 10,5km/h. L’umidità sarà alta, attestandosi all’88%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020hPa.

Nel corso della mattina, il cielo si libererà dalle nuvole e tornerà sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +26,8°C intorno alle 09:00, con una percezione di caldo che arriverà a +28,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità massima di 5,7km/h proveniente da Sud. L’umidità si manterrà intorno al 66% e la pressione atmosferica a 1020hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà di nuvole sparse, con una probabilità di piogge leggere intorno al 10-20%. Le temperature massime saranno di circa +28,8°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare a +30,9°C. Il vento sarà sempre leggero, con una velocità massima di 6,7km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 61-64%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017-1018hPa.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una probabilità di piogge deboli che si attesterà intorno al 1-8%. Le temperature caleranno, raggiungendo i +21,2°C intorno alle 21:00. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Nord Est con una velocità massima di 6,3km/h. Le precipitazioni potranno raggiungere i 1,43mm. L’umidità sarà alta, intorno all’84-92%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1018-1019hPa.

In conclusione, Lunedì 29 Luglio a Lumezzane si prevede una giornata con alternanza di schiarite e nuvole, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con massime intorno ai +28,8°C. Il vento sarà leggero e l’umidità abbastanza elevata. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21° perc. +21.5° 1.17 mm 8.9 NE max 10.5 Grecale 88 % 1020 hPa 3 cielo sereno +20.7° perc. +21.1° prob. 16 % 7.8 NNE max 6.8 Grecale 88 % 1020 hPa 6 cielo sereno +23° perc. +23.5° prob. 16 % 2.9 N max 5.5 Tramontana 82 % 1020 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +28.3° prob. 4 % 5.7 S max 5.4 Ostro 66 % 1020 hPa 12 pioggia leggera +27.7° perc. +29.6° 0.15 mm 6.5 S max 6.2 Ostro 66 % 1019 hPa 15 nubi sparse +28.4° perc. +30.6° prob. 29 % 5.8 S max 4.7 Ostro 64 % 1017 hPa 18 nubi sparse +25.7° perc. +26.4° prob. 34 % 5.3 SE max 8 Scirocco 80 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +21.2° perc. +21.7° 0.65 mm 6.3 NE max 6.8 Grecale 92 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 20:47

