Meteo Maddaloni, le previsioni per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Maddaloni indicano un fine settimana caratterizzato da temperature elevate e cielo sereno. Durante le giornate di Sabato e Domenica, le condizioni rimarranno stabili con temperature che si manterranno calde, oscillando tra i +25,4°C e i +38,2°C. Il vento, proveniente da diverse direzioni, sarà per lo più leggero o moderato, con raffiche occasionali. In generale, il clima si preannuncia piacevole per chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Maddaloni il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,2°C e un leggero vento proveniente da Ovest – Sud Ovest a 3,2km/h. Le condizioni rimarranno stabili anche durante le prime ore del mattino, con temperature intorno ai +25°C e una leggera brezza che si manterrà costante.

Durante il mattino il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +35,5°C verso le 11:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità crescente, arrivando a 15,4km/h.

Nel pomeriggio il cielo continuerà ad essere sereno, con temperature che si manterranno elevate, intorno ai +35,3°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest sarà moderato, con raffiche fino a 14,5km/h.

In serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature che scenderanno leggermente ma si manterranno calde, intorno ai +26,9°C. Il vento sarà ancora presente, proveniente da Ovest – Sud Ovest a 4,6km/h.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai +25,4°C. Il vento proveniente da Ovest soffierà leggermente a 3,1km/h.

Nel mattino il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, raggiungendo i +34,6°C verso le 10:00. Il vento da Ovest – Sud Ovest aumenterà leggermente, arrivando a 12,3km/h.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sempre sereno, con temperature che si manterranno elevate, intorno ai +35,5°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest sarà moderato, con raffiche fino a 16,6km/h.

In serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature che scenderanno leggermente ma si manterranno calde, intorno ai +27,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest a 2,4km/h.

Domenica 14 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai +25,4°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà leggermente a 3,6km/h.

Nel mattino il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +34,4°C verso le 09:00. Il vento da Ovest – Sud Ovest aumenterà leggermente, arrivando a 9,9km/h.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sempre sereno, con temperature che si manterranno elevate, intorno ai +38,2°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest sarà moderato, con raffiche fino a 14,1km/h.

In serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature che scenderanno leggermente ma si manterranno calde, intorno ai +27,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Ovest a 3km/h.

In conclusione, il fine settimana a Maddaloni si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate e cielo sereno. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, garantendo un clima piacevole per chiunque voglia godersi il weekend all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.