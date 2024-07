Meteo Magenta, le previsioni per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Magenta indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C con un’umidità dell’85% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole, le temperature saliranno fino a superare i 26°C con un’umidità che si attesterà intorno al 65% e una pressione atmosferica stabile a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 29-30°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-55% e una pressione atmosferica che potrebbe diminuire leggermente rispetto al mattino.

In serata, è prevista una lieve precipitazione, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona. Le temperature si attesteranno intorno ai 23°C con un’umidità che aumenterà fino all’89% e una pressione atmosferica stabile a 1013hPa.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Magenta si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente buone, con temperature elevate e solo deboli precipitazioni previste in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.7° perc. +21.1° Assenti 4 NO max 4.8 Maestrale 85 % 1013 hPa 3 cielo sereno +19.7° perc. +19.9° Assenti 4 NNO max 5 Maestrale 83 % 1013 hPa 6 cielo sereno +21.5° perc. +21.8° Assenti 3.6 NNE max 6.8 Grecale 78 % 1014 hPa 9 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 4.8 ESE max 6.4 Scirocco 65 % 1014 hPa 12 cielo sereno +29° perc. +30.1° Assenti 6.2 SE max 7.7 Scirocco 54 % 1013 hPa 15 cielo sereno +29.5° perc. +30.8° prob. 1 % 5.8 SSE max 6.9 Scirocco 53 % 1012 hPa 18 cielo sereno +26.8° perc. +29° Assenti 4.3 SO max 7.1 Libeccio 75 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +23.2° perc. +23.8° 0.2 mm 4.2 NO max 4.4 Maestrale 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 21:07

