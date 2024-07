Meteo Manfredonia, le previsioni per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Manfredonia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i 36,6°C durante la mattina e si manterranno sopra i 30°C fino al tramonto.

Nelle prime ore del giorno, la brezza leggera proveniente dall’Ovest – Sud Ovest contribuirà a mantenere una temperatura piacevole, con valori intorno ai 28°C. Man mano che il sole si alzerà sull’orizzonte, la velocità del vento aumenterà leggermente, ma non sarà sufficiente a mitigare il caldo intenso che caratterizzerà la giornata.

Durante il pomeriggio, le raffiche di vento provenienti dall’Est soffieranno con intensità, portando una brezza vivace che potrà risultare piacevole nelle ore più calde. Tuttavia, non ci saranno precipitazioni in vista e l’umidità si manterrà intorno al 30%, garantendo una sensazione di aridità nell’aria.

Alla sera, le temperature scenderanno leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 28°C, con una leggera brezza che accompagnerà il tramonto.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Manfredonia indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e assenza di precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Manfredonia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.4° perc. +28.3° Assenti 7.8 OSO max 8.8 Libeccio 44 % 1009 hPa 3 cielo sereno +27.3° perc. +27.2° Assenti 8.2 OSO max 10.2 Libeccio 42 % 1009 hPa 6 cielo sereno +31.4° perc. +30.6° Assenti 10.5 OSO max 13.3 Libeccio 34 % 1010 hPa 9 cielo sereno +36.4° perc. +36° Assenti 7.5 OSO max 11.8 Libeccio 27 % 1009 hPa 12 cielo sereno +35.8° perc. +36.9° Assenti 12.3 E max 19.9 Levante 34 % 1009 hPa 15 cielo sereno +34.9° perc. +36.2° Assenti 14.2 E max 21.5 Levante 37 % 1008 hPa 18 cielo sereno +30.5° perc. +31.6° Assenti 4 ENE max 8.4 Grecale 49 % 1009 hPa 21 cielo sereno +28.6° perc. +29.2° Assenti 3.7 OSO max 4.4 Libeccio 50 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 20:28

