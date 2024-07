Meteo Mantova, le previsioni per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Domenica 14 Luglio a Mantova si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà alta, intorno all’88%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si schiarirà e dalle prime ore pomeridiane si potrà godere di un bel cielo sereno con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 3%. Le temperature saliranno gradualmente, con punte intorno ai +30°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà sempre proveniente da Ovest, con intensità che si manterrà attorno ai 10km/h. L’umidità diminuirà fino al 50% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, ma senza precipitazioni previste. Le temperature caleranno, attestandosi intorno ai +20-25°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Nord Ovest con una velocità intorno agli 8-9km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 71% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1011hPa.

In conclusione, Domenica 14 Luglio a Mantova si prevede una giornata con condizioni meteo abbastanza stabili e temperature gradevoli. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto, ma nel corso della giornata il sole farà capolino regalando un pomeriggio soleggiato. Le temperature si manterranno su valori estivi, con un leggero calo verso sera. L’umidità sarà presente, ma senza precipitazioni in vista. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi adeguatamente per godersi al meglio la giornata a Mantova.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.7° perc. +22.1° prob. 37 % 6.9 O max 7 Ponente 83 % 1010 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +21.1° Assenti 9.8 O max 12.4 Ponente 88 % 1010 hPa 6 cielo coperto +22.4° perc. +22.9° Assenti 9.9 O max 14.1 Ponente 84 % 1011 hPa 9 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 8.9 O max 7.7 Ponente 70 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.2° perc. +30.3° Assenti 9.5 O max 10 Ponente 53 % 1011 hPa 15 nubi sparse +29.6° perc. +30.3° Assenti 7.6 ONO max 9 Maestrale 49 % 1011 hPa 18 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 8.3 ONO max 8.6 Maestrale 69 % 1011 hPa 21 nubi sparse +22.1° perc. +22.4° Assenti 6.6 O max 6.7 Ponente 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:59

