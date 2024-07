Meteo Marsala, le previsioni per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Marsala si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 33°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 26-27°C. Il vento soffierà da nord con intensità tra i 15 e i 20 km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che supereranno i 30°C già nelle prime ore del mattino. Il vento sarà moderato, proveniente da nord.

Nel corso del pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo senza la presenza di nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco massimo, con valori intorno ai 33°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno sopra i 29°C. Il vento sarà ancora proveniente da nord, con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Marsala indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato da nord. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo estivo nella zona di Marsala.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.7° perc. +28.5° Assenti 17 N max 21.2 Tramontana 72 % 1013 hPa 4 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 16.6 NNE max 21.1 Grecale 74 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.7° perc. +30.9° Assenti 17.5 N max 21.8 Tramontana 63 % 1013 hPa 10 cielo sereno +29.9° perc. +32.9° Assenti 28 NNO max 29.4 Maestrale 61 % 1013 hPa 13 cielo sereno +29.4° perc. +33° Assenti 32.1 NNO max 34.6 Maestrale 67 % 1013 hPa 16 cielo sereno +28.9° perc. +32.6° Assenti 29.4 NNO max 35 Maestrale 70 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.5° perc. +30.4° Assenti 21.3 N max 28.8 Tramontana 76 % 1013 hPa 22 cielo sereno +26.8° perc. +29.3° Assenti 19.2 N max 25.1 Tramontana 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:18

