Meteo Marsala, le previsioni per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marsala indicano una settimana stabile con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Si prevedono lievi variazioni nella velocità del vento e nella copertura nuvolosa, senza precipitazioni significative in vista. Resta consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti improvvisi. Nella giornata di oggi, si registrerà un aumento del vento nel pomeriggio con possibilità di pioggia leggera in serata. Martedì e mercoledì saranno caratterizzati da condizioni di bel tempo con cielo sereno e vento moderato. Giovedì si conferma la stabilità con cielo sereno e temperature gradevoli.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Marsala, si prevede un cielo con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,1°C, con una temperatura percepita simile. Il vento soffierà a 12,9km/h provenendo dal Sud Est, con raffiche fino a 17,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 16%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C, con percezione termica simile. Il vento sarà moderato, con una velocità di 30,1km/h proveniente dall’Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 72% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature massime saranno di +26°C, con una percezione termica di +26°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 39,8km/h provenendo da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 27%, con un’umidità del 85% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,3°C, con percezione termica simile. Il vento soffierà a 44,9km/h provenendo da Ovest, con raffiche di Vento fresco. Le precipitazioni saranno di 0.18mm, con un’umidità dell’85% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte a Marsala, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,1°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 25,9km/h provenendo dal Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 34,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà dell’86% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +28,1°C, con una percezione termica di +30,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 29,4km/h proveniente dal Nord. L’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime saranno di +28,3°C, con una percezione termica di +31°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 30,3km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 68% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,2°C, con percezione termica simile. Il vento soffierà a 19,5km/h provenendo dal Nord Ovest, con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte a Marsala, si prevede un cielo con sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,5°C, con una temperatura percepita di +26,3°C. Il vento soffierà a 14,1km/h provenendo dal Nord Ovest, con raffiche fino a 19,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà dell’85% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà ancora sereno con una copertura del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,1°C, con percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 17,9km/h proveniente dall’Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime saranno di +27,5°C, con una percezione termica di +29,7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 26km/h proveniente dal Nord Ovest. L’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,8°C, con percezione termica simile. Il vento soffierà a 16,3km/h provenendo dal Nord Ovest, con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte a Marsala, si prevede un cielo con sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,5°C, con una temperatura percepita di +26,2°C. Il vento soffierà a 12,6km/h provenendo dall’Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 16,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà dell’82% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà ancora sereno con una copertura del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +28,2°C, con percezione termica di +30,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 16,6km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime saranno di +28,2°C, con una percezione termica di +30,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 16,6km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,8°C, con percezione termica simile. Il vento soffierà a 11,8km/h provenendo dall’Ovest – Nord Ovest, con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Marsala saranno caratterizzati da condizioni meteo stabili, con temperature gradevoli e cieli generalmente sereni. Sono previste solo lievi variazioni nelle velocità del vento e nella copertura nuvolosa, senza precipitazioni significative in vista. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.