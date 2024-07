Meteo Meda, le previsioni per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Meda si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili e instabili. Le previsioni meteo indicano un’alternanza di nubi sparse, cielo coperto e precipitazioni, con temperature che oscilleranno tra i +22°C e i +33°C.

Mattina e Pomeriggio

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto, con probabilità di precipitazioni che aumenteranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C-+29°C, ma potrebbero percepirsi più alte a causa dell’umidità. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile.

Sera e Notte

Nel tardo pomeriggio e in serata sono attese precipitazioni, che potrebbero essere anche moderate, con temperature in calo fino ai +22°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Nord Ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 15km/h.

Considerazioni Finali

Le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Meda suggeriscono di prestare attenzione alle condizioni del tempo, in particolare alle precipitazioni che potrebbero essere abbondanti. Si consiglia di essere preparati con un ombrello e di guidare con prudenza in caso di pioggia. Per i prossimi giorni, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per adattarsi alle condizioni meteorologiche in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Meda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.5° perc. +25° prob. 36 % 4.8 ENE max 8.1 Grecale 78 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +22.9° perc. +23.4° 0.5 mm 2.5 NE max 4.6 Grecale 82 % 1015 hPa 6 nubi sparse +23.2° perc. +23.7° prob. 53 % 4 NNE max 6.2 Grecale 85 % 1016 hPa 9 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° prob. 28 % 4.1 OSO max 3.6 Libeccio 68 % 1015 hPa 12 cielo coperto +31.4° perc. +33.2° prob. 19 % 2.1 S max 2.3 Ostro 49 % 1014 hPa 15 nubi sparse +33.5° perc. +34.1° prob. 11 % 6.1 SO max 6.8 Libeccio 38 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +29.1° perc. +31.5° 0.17 mm 6 O max 14.8 Ponente 62 % 1012 hPa 21 pioggia moderata +23.6° perc. +24.3° 1.69 mm 4.6 NO max 12.3 Maestrale 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:49

