Meteo Meda, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

Venerdì 26 Luglio a Meda si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 77-80%. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est.

Man mano che la mattina avanza, la copertura nuvolosa tenderà a diminuire, portando a un aumento delle temperature che raggiungeranno i 26-28°C. Tuttavia, a partire dalle 10:00, è prevista l’arrivo di piogge leggere che potrebbero persistere fino al primo pomeriggio. Queste precipitazioni potrebbero portare una diminuzione della visibilità e rendere le strade scivolose, quindi si consiglia prudenza durante gli spostamenti.

Nel pomeriggio, le piogge dovrebbero attenuarsi, lasciando spazio a nubi sparse con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 36-39%. Le temperature massime si manterranno intorno ai 30°C, con una leggera brezza che soffierà da Sud – Sud Ovest.

La sera a Meda sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà sereno, con una probabilità di pioggia che tenderà a diminuire. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai 23-26°C.

In conclusione, Venerdì 26 Luglio a Meda si prevede un’alternanza di condizioni meteo, con piogge leggere durante la mattina e nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno gradevoli, con massime intorno ai 30°C. Per i prossimi giorni, si consiglia di monitorare costantemente le previsioni del tempo, in quanto potrebbero verificarsi variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Meda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.4° perc. +22.8° Assenti 4.6 NE max 9.4 Grecale 78 % 1013 hPa 3 nubi sparse +22° perc. +22.3° Assenti 2.9 NE max 6.1 Grecale 77 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.9° perc. +23.1° prob. 1 % 1.5 E max 3.6 Levante 74 % 1013 hPa 9 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 17 % 3.1 SSE max 3.7 Scirocco 59 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +29.3° perc. +29.7° 0.2 mm 5.7 SSO max 5.4 Libeccio 47 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.6° perc. +30.9° prob. 41 % 7.4 S max 6.3 Ostro 44 % 1012 hPa 18 nubi sparse +28° perc. +29.1° prob. 38 % 5.9 S max 10.3 Ostro 56 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +24.6° perc. +24.9° 0.17 mm 3.5 NNE max 3.9 Grecale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:54 e tramonta alle ore 03:54

