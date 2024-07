Meteo Melfi, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Melfi indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Le prime ore della giornata saranno piacevoli, con una leggera brezza che favorirà una sensazione di fresco. Man mano che ci avvicineremo al mezzogiorno, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo valori intorno ai 32-34°C.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno, ma si potranno osservare alcune nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 36-37°C, con una leggera brezza che potrà mitigare il caldo. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e mantenere un’adeguata idratazione.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno piacevoli, attorno ai 23-24°C, ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Melfi indicano una giornata estiva tipica, con cielo sereno, temperature elevate e una leggera brezza che renderà il clima più sopportabile. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e mantenere un’adeguata idratazione per godere appieno della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Melfi

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.4° perc. +21.3° Assenti 7.9 SO max 7.2 Libeccio 65 % 1010 hPa 3 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 8.9 SO max 8 Libeccio 71 % 1010 hPa 6 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 4.7 OSO max 4.9 Libeccio 49 % 1011 hPa 9 cielo sereno +32.9° perc. +31.2° Assenti 5.6 NNO max 12 Maestrale 24 % 1009 hPa 12 cielo sereno +36.7° perc. +34.3° Assenti 15.8 NNO max 16.3 Maestrale 15 % 1008 hPa 15 cielo sereno +36.5° perc. +34.4° prob. 5 % 14.9 NNE max 17.3 Grecale 17 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +24.2° perc. +24.2° 0.1 mm 6.7 S max 7 Ostro 60 % 1010 hPa 21 nubi sparse +22.9° perc. +22.8° prob. 6 % 11.5 SSO max 10.8 Libeccio 58 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:02 e tramonta alle ore 03:02

