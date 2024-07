Meteo Melito di Napoli, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Nel fine settimana a Melito di Napoli, si prevedono condizioni meteo stabili con cieli sereni e temperature elevate. Il vento sarà generalmente leggero e le precipitazioni assenti. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da giornate soleggiate e calde, ideali per attività all’aperto. Le temperature si manterranno costantemente elevate, con venti leggeri che non altereranno il clima piacevole della zona. L’umidità sarà moderata, garantendo un clima confortevole per godersi il weekend.

Venerdì 26 Luglio

Nel corso della notte a Melito di Napoli, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C, con una percezione di +26,9°C. Il vento soffierà a 5,5km/h provenendo dal Nord Est, con raffiche fino a 11,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si attesterà al 43% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +32,4°C, con una percezione di +31°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 2,1km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 27% e una pressione atmosferica costante a 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime raggiungeranno i +33,7°C, con una percezione di +32,7°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a soffiare a 11,6km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni continueranno a essere assenti, mentre l’umidità si attesterà al 29% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo sereno e una temperatura intorno ai +27,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6km/h proveniente dal Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 55%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sabato 27 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno, senza nuvole, e le temperature si manterranno intorno ai +27°C. Il vento soffierà a 3,8km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 4,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si attesterà al 56% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +32,6°C, con una percezione di +33°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,4km/h proveniente dal Sud Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 39% e una pressione atmosferica costante a 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime raggiungeranno i +33,7°C, con una percezione di +34,5°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a soffiare a 16,3km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni continueranno a essere assenti, mentre l’umidità si attesterà al 38% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo sereno e una temperatura intorno ai +28°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 55%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Domenica 28 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno, senza nuvole, e le temperature si manterranno intorno ai +27,2°C. Il vento soffierà a 3,8km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 4,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si attesterà al 57% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +33,1°C, con una percezione di +32,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 34% e una pressione atmosferica costante a 1017hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime raggiungeranno i +34,2°C, con una percezione di +34°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a soffiare a 17,5km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni continueranno a essere assenti, mentre l’umidità si attesterà al 32% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo sereno e una temperatura intorno ai +28,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,7km/h proveniente da Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 53%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

In conclusione, il fine settimana a Melito di Napoli si prospetta caratterizzato da condizioni meteo stabili, con cieli sereni e temperature elevate. Il vento sarà generalmente leggero, e le precipitazioni saranno assenti. Sia Sabato che Domenica si prevedono giornate soleggiate e calde, ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

