Meteo Milano, le previsioni per domani domenica 21 luglio

Domenica 21 Luglio a Milano si prospetta una giornata caratterizzata da cambiamenti climatici repentini. Le previsioni meteo indicano un’alternanza tra cielo sereno, nubi sparse e precipitazioni, con variazioni significative della temperatura e della copertura nuvolosa nel corso della giornata.

Al mattino, a partire dalle prime ore del giorno, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Est a una velocità di circa 6-7km/h.

Nel corso della mattinata, la situazione meteorologica tenderà a cambiare, con un aumento della copertura nuvolosa e la comparsa di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 26-27°C, con una percezione di caldo più accentuata. Il vento continuerà a provenire da Est, aumentando leggermente di intensità.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente e sono previste precipitazioni, inizialmente leggere e poi moderate. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 30°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Sud-Est con raffiche più sostenute.

In serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno ulteriormente, con piogge più intense e una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature scenderanno gradualmente, ma si manterranno intorno ai 22-23°C. Il vento ruoterà verso Nord-Nord Ovest, mantenendo una certa intensità.

In base alla situazione attesa per Domenica 21 Luglio a Milano, si consiglia di prestare attenzione agli improvvisi cambiamenti del tempo e di essere preparati a precipitazioni anche abbondanti. Le temperature oscilleranno tra valori piuttosto elevati durante il giorno e una lieve frescura serale. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Milano per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.8° perc. +22.4° 0.27 mm 6.8 ENE max 16.6 Grecale 88 % 1009 hPa 3 cielo sereno +20.7° perc. +21.2° prob. 65 % 6.4 E max 15.4 Levante 92 % 1008 hPa 6 cielo sereno +21.5° perc. +22.1° prob. 67 % 5.5 ESE max 8.5 Scirocco 89 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 31 % 7.9 SE max 8.6 Scirocco 65 % 1009 hPa 12 nubi sparse +28.1° perc. +29.3° prob. 39 % 8 SE max 8.1 Scirocco 58 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +28.9° perc. +30.6° 0.19 mm 10.9 ESE max 11.4 Scirocco 58 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +24.8° perc. +25.5° 0.72 mm 4.6 NNE max 5.2 Grecale 81 % 1007 hPa 21 cielo coperto +22.3° perc. +22.9° prob. 61 % 7.6 NO max 11.3 Maestrale 87 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 03:38 e tramonta alle ore 03:38

