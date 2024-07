Meteo Modena, le previsioni per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Domenica 28 Luglio a Modena si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno allo 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i +36,9°C nel primo pomeriggio.

Nelle prime ore del mattino, la temperatura si attesterà intorno ai +24°C, per poi salire gradualmente durante la giornata fino a superare i +35°C nelle ore centrali. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella effettiva, con valori che toccheranno i +36°C.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord – Nord Ovest con intensità variabile tra i 10 e i 15 km/h, garantendo una piacevole brezza leggera. Le raffiche di vento saranno per lo più assenti, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015hPa.

L’umidità relativa dell’aria sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno al 27-33%, garantendo una sensazione di caldo ma non eccessivamente afosa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Modena prevedono una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.2° perc. +24.3° Assenti 2.1 O max 4.9 Ponente 63 % 1016 hPa 3 cielo sereno +22.9° perc. +23.1° Assenti 3.6 O max 4.6 Ponente 68 % 1017 hPa 6 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 6.3 ONO max 7.8 Maestrale 56 % 1018 hPa 9 cielo sereno +31.5° perc. +31.8° Assenti 9.2 NO max 8.5 Maestrale 42 % 1018 hPa 12 cielo sereno +35.7° perc. +35.2° Assenti 9.4 NO max 10.2 Maestrale 28 % 1016 hPa 15 cielo sereno +36.8° perc. +36.6° Assenti 12.7 NNO max 12 Maestrale 27 % 1015 hPa 18 cielo sereno +32.4° perc. +33.3° Assenti 12.2 NNE max 19.5 Grecale 42 % 1015 hPa 21 cielo sereno +27° perc. +27.8° Assenti 6.6 ESE max 13.4 Scirocco 56 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.