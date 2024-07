Meteo Modena, le previsioni per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Modena si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e calde. Le prime ore della mattina saranno all’insegna del cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 23°C e una leggera brezza proveniente dal Sud Est. L’umidità sarà intorno al 70% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con punte che potranno superare i 32°C. Il vento sarà sempre leggero, proveniente dal Nord Est, e l’umidità si attesterà intorno al 40%.

Nel pomeriggio, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare a un lieve calo delle temperature, pur rimanendo elevate, intorno ai 35°C. Il vento potrebbe intensificarsi leggermente provenendo sempre dal Nord Est.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, con un cielo che si presenterà coperto. Le temperature caleranno, ma si manterranno comunque sopra i 25°C, con un aumento dell’umidità che potrà arrivare al 54%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio a Modena indicano una giornata calda e afosa, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 36°C, mentre le minime si manterranno sopra i 23°C. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e mantenere un adeguato livello di idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo simili, con temperature elevate e possibili precipitazioni nel corso della settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° Assenti 3.4 SE max 5.9 Scirocco 70 % 1018 hPa 3 cielo sereno +22.1° perc. +22.3° Assenti 1.1 SE max 4.2 Scirocco 75 % 1017 hPa 6 cielo sereno +25.1° perc. +25.4° Assenti 0.8 ENE max 1.7 Grecale 65 % 1018 hPa 9 cielo sereno +31.2° perc. +31.4° Assenti 6.3 NE max 6.6 Grecale 42 % 1017 hPa 12 cielo sereno +34.9° perc. +34.8° Assenti 9.1 NE max 6.8 Grecale 31 % 1015 hPa 15 nubi sparse +35.8° perc. +35.8° Assenti 13.4 NNE max 10.7 Grecale 30 % 1014 hPa 18 nubi sparse +31.2° perc. +30.9° Assenti 10.7 ENE max 20.4 Grecale 38 % 1013 hPa 21 nubi sparse +25.1° perc. +25° Assenti 5.6 ESE max 12.9 Scirocco 49 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:40

