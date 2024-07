Meteo Modena, le previsioni per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modena indicano un Venerdì con cielo sereno e temperature in aumento fino a +34,1°C nel primo pomeriggio. Il Sabato, le nubi aumenteranno con possibili piogge leggere alle 19:00 e temperature massime di +33,4°C. Domenica il cielo sarà sereno con piccole variazioni di nuvolosità e temperature intorno ai +32,8°C. Il fine settimana sarà caldo e soleggiato, con possibili piogge leggere Sabato e venti leggeri in entrambi i giorni.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Modena, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,7°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità di 4,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al risveglio, durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno fino a raggiungere i +30,8°C alle 10:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 8km/h. L’umidità diminuirà al 50% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Nel primo pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con poche nuvole presenti alle 13:00 e nubi sparse alle 14:00 e 15:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34,1°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord con raffiche fino a 13,5km/h.

Durante la sera, il cielo tornerà sereno con temperature più miti, intorno ai +24,6°C alle 21:00. Il vento sarà ancora presente, proveniente da Sud Ovest con raffiche fino a 12,2km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 60%.

Sabato 13 Luglio

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 5% e temperature intorno ai +22,1°C. Il vento soffierà da Ovest con raffiche fino a 10,9km/h.

All’alba, durante la mattina, le nubi sparse inizieranno a comparire con una copertura nuvolosa del 30% alle 06:00 e 33% alle 07:00. Le temperature si manterranno intorno ai +24,2°C con una leggera brezza da Sud – Sud Ovest.

Nel corso del pomeriggio, le nubi aumenteranno di densità, con nubi sparse alle 13:00 e poche nuvole alle 14:00 e 15:00. Le temperature massime saranno di +33,4°C con venti provenienti da Nord con raffiche fino a 14,9km/h.

Durante la sera, una breve pioggia leggera potrebbe fare la sua comparsa alle 19:00, con una probabilità del 2% e una temperatura di +25,9°C. Il vento sarà proveniente da Est – Nord Est con raffiche fino a 11,1km/h.

Domenica 14 Luglio

Nella notte tra Sabato e Domenica, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 23% e temperature intorno ai +22°C. Il vento soffierà da Ovest con raffiche fino a 9,6km/h.

All’alba, durante la mattina, le nubi sparse aumenteranno di densità con una copertura del 38% alle 06:00 e cielo sereno alle 07:00 e 08:00. Le temperature si manterranno intorno ai +26,6°C con una leggera brezza da Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio, il cielo tornerà sereno con temperature massime intorno ai +32,8°C alle 14:00 e +32,7°C alle 15:00. Il vento sarà leggero proveniente da Nord con raffiche fino a 9,8km/h.

Durante la sera, il cielo resterà sereno con temperature più miti, intorno ai +26,4°C alle 19:00. Il vento sarà leggero proveniente da Nord con raffiche fino a 6,8km/h.

In conclusione, il fine settimana a Modena si preannuncia caldo e soleggiato, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso dei giorni. Le temperature massime saranno elevate, con possibili brevi piogge leggere nella giornata di Sabato. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da venti leggeri e una stabile pressione atmosferica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.