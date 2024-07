Meteo Modica, le previsioni per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modica indicano una settimana all’insegna del sereno. Le temperature oscilleranno tra i +24,7°C e i +33,6°C, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità si attesterà tra il 27% e il 57%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016hPa. Condizioni di bel tempo anche di notte, con cielo sereno e temperature gradevoli.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Modica il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,7°C e una leggera brezza proveniente da Nord a 6,3km/h. L’umidità si attesterà al 57% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +31°C alle 10:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 8,4km/h. L’umidità diminuirà al 35%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che si manterranno intorno ai +31°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Sud Ovest a 14,7km/h. L’umidità si attesterà al parade al 39%.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +26°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest a 9,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 47%.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +25,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a a 8,2km e l’umidità sarà al 46%.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +33,6°C alle 09:00. Il vento sarà leggero provenendo da Sud a 10km/h. L’umidità si attesterà al 27%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con temperature che si manterranno intorno ai +33,6°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Sud Ovest a 15,6km/h. L’umidità si manterrà al 31%.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +26,4°C. Il vento sarà leggero provenendo da Nord –8km/h. L’umidità aumenterà al 48%.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +26,1°C. Il vento sarà leggero provenendo da Nord Est a 2,4km/h e l’umidità sarà al 47%.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +32,9°C alle 09:00. Il vento sarà leggero provenendo da Sud – Sud Ovest a 8km/h. L’umidità si attesterà al 32%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con temperature che si manterranno intorno ai +33,6°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Ovest – Sud Ovest a 16,6km/h. L’umidità si manterrà al 37%.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +26,4°C. Il vento sarà leggero provenendo da Sud Ovest a 3,2km/h. L’umidità aumenterà al 53%.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +25,6°C. Il vento sarà leggero provenendo da Nord Est a 4km/h e l’umidità sarà al 54%.

