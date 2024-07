Meteo Modugno, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Modugno indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per tutto il giorno.

Durante la mattina, le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 33°C intorno alle ore 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, attestandosi intorno ai 33,7°C. Il vento soffierà da nord con una velocità che varierà tra i 15,7km/h e i 18,5km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 33°C. La percezione della temperatura potrebbe aumentare leggermente, arrivando a 34,6°C intorno alle ore 11:00. Il vento continuerà a provenire da nord con una velocità che potrà raggiungere i 24,3km/h.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai 30,5°C. La percezione della temperatura sarà di circa 31,2°C. Il vento sarà più leggero rispetto alle ore centrali della giornata, con una velocità che si attesterà intorno ai 12,6km/h provenendo sempre da nord.

In conclusione, per Venerdì 19 Luglio a Modugno, le previsioni meteo indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature estive nella zona di Modugno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Modugno

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +29° perc. +29.9° Assenti 7.9 NO max 12.6 Maestrale 52 % 1014 hPa 4 cielo sereno +28.3° perc. +28.6° Assenti 11.7 ONO max 20.4 Maestrale 48 % 1014 hPa 7 cielo sereno +31.4° perc. +31.3° Assenti 13.9 NNO max 22.8 Maestrale 39 % 1015 hPa 10 cielo sereno +33.5° perc. +33.7° Assenti 16.5 N max 19.3 Tramontana 36 % 1014 hPa 13 cielo sereno +33° perc. +34.3° Assenti 18.5 N max 23.5 Tramontana 42 % 1013 hPa 16 cielo sereno +32.3° perc. +33.1° Assenti 12.7 N max 19.4 Tramontana 42 % 1011 hPa 19 cielo sereno +30.5° perc. +31.2° Assenti 7.6 N max 12.6 Tramontana 46 % 1012 hPa 22 cielo sereno +28.9° perc. +30.4° Assenti 5.6 ENE max 5.7 Grecale 57 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:39 e tramonta alle ore 20:18

