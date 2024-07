Meteo Molfetta, le previsioni per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Molfetta ci attendono giornate all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature elevate. Il Venerdì vedrà un cielo sereno con temperature in aumento, mentre il Sabato e la Domenica saranno caratterizzati da condizioni meteo ideali per godersi le giornate estive. Le temperature si manterranno elevate sia di giorno che di sera, con venti che varieranno di intensità ma senza particolari variazioni significative. L’umidità si manterrà su valori accettabili, rendendo il clima piacevole per chiunque decida di trascorrere del tempo all’aperto.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Molfetta, il cielo sarà sereno con una temperatura di +28°C e una percezione di calore di +29,6°C. Il vento soffierà a 2,7km/h da Nord Est con raffiche di 3,9km/h. L’umidità si attesterà al 62% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +29°C con una percezione di calore di +30,6°C. Il vento sarà a 3,1km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà del 58%.

Nel pomeriggio, il meteo a Molfetta sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungeranno +31,8°C con una percezione di calore di +33,2°C. Il vento soffierà a 16,1km/h da Nord Est. L’umidità sarà del 47%.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno elevate. Alle 20:00 si attesteranno +30,2°C con una percezione di calore di +31,2°C. Il vento sarà a 5,8km/h da Est – Sud Est. L’umidità salirà al 49%.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte a Molfetta, il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,9°C e una percezione di calore di +29,9°C. Il vento soffierà a 3,6km/h da Ovest – Nord Ovest con raffiche di 8,2km/h. L’umidità si attesterà al 53% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +29,8°C con una percezione di calore di +30,6°C. Il vento sarà a 3,8km/h da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 49%.

Durante il pomeriggio, il meteo a Molfetta sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungeranno +32,3°C con una percezione di calore di +34,2°C. Il vento soffierà a 19,8km/h da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 47%.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno elevate. Alle 20:00 si attesteranno +29,9°C con una percezione di calore di +31,6°C. Il vento sarà a 6,8km/h da Est. L’umidità salirà al 54%.

Domenica 14 Luglio

Durante la notte a Molfetta, il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,7°C e una percezione di calore di +30,1°C. Il vento soffierà a 7,1km/h da Nord Ovest con raffiche di 9,4km/h. L’umidità si attesterà al 57% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +29,3°C con una percezione di calore di +30°C. Il vento sarà a 6,7km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà del 50%.

Durante il pomeriggio, il meteo a Molfetta sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungeranno +30,8°C con una percezione di calore di +31,5°C. Il vento soffierà a 9,9km/h da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 45%.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno elevate. Alle 20:00 si attesteranno +28,4°C con una percezione di calore di +30,1°C. Il vento sarà a 5,2km/h da Nord. L’umidità salirà al 60%.

In conclusione, il fine settimana a Molfetta si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature elevate. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da condizioni meteo ideali per godersi le giornate estive.

