Meteo Monopoli, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

Le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Monopoli indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo sereno che prevarrà per la maggior parte del tempo. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata è prevista la possibilità di precipitazioni, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le temperature si manterranno intorno ai 29-30°C con un’umidità che oscillerà intorno al 60-65%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità che varierà dai 25 ai 30 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una probabilità di precipitazioni intorno al 5%, mentre le temperature massime toccheranno i 33-34°C con un’umidità che si attesterà intorno al 65%. Il vento continuerà a provenire da nord-ovest, mantenendo una velocità costante intorno ai 25 km/h.

Nella sera, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di piogge leggere che potrebbero interessare la zona. Le temperature si manterranno intorno ai 27-29°C con un’umidità che potrebbe raggiungere il 70%. Il vento, proveniente sempre da nord-ovest, potrebbe intensificarsi leggermente, raggiungendo velocità fino a 35-40 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Monopoli per Mercoledì 24 Luglio indicano una giornata all’insegna della stabilità, con temperature elevate e la possibilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati per eventuali piogge leggere.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27° perc. +28.8° Assenti 21.9 NO max 37.2 Maestrale 70 % 1010 hPa 3 cielo sereno +27° perc. +28.2° Assenti 20.6 ONO max 34.5 Maestrale 62 % 1009 hPa 6 cielo sereno +28.2° perc. +30° Assenti 24.2 NO max 35.1 Maestrale 61 % 1010 hPa 9 cielo sereno +29.3° perc. +31.4° Assenti 27.5 NNO max 34.5 Maestrale 59 % 1010 hPa 12 cielo sereno +29.8° perc. +33.4° Assenti 28.5 NNO max 33.8 Maestrale 65 % 1009 hPa 15 cielo sereno +29.3° perc. +32.5° prob. 8 % 20.8 NNO max 25.7 Maestrale 66 % 1008 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +30.7° prob. 27 % 22.8 ONO max 32.9 Maestrale 65 % 1009 hPa 21 cielo coperto +27.4° perc. +29° prob. 18 % 19.8 NO max 31.5 Maestrale 64 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:58 e tramonta alle ore 03:58

