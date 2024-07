Meteo Monreale, le previsioni per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Lunedì 15 Luglio a Monreale si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +30°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile tra i 9km/h e gli 11km/h.

Nel pomeriggio, il meteo a Monreale non presenterà variazioni significative: il cielo resterà sereno e la temperatura massima raggiungerà i +32°C. Il vento continuerà a provenire da Nord – Nord Est con una velocità costante intorno ai 12km/h.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. Il vento perderà leggermente di intensità, mantenendosi comunque su valori intorno ai 7km/h provenienti da Est.

In conclusione, per Lunedì 15 Luglio a Monreale ci aspettiamo una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.6° perc. +24.4° Assenti 5.6 E max 6.2 Levante 53 % 1012 hPa 4 cielo sereno +23.7° perc. +23.7° Assenti 5.3 ESE max 5.6 Scirocco 57 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +28.5° Assenti 8.1 ENE max 9 Grecale 44 % 1013 hPa 10 cielo sereno +32.1° perc. +32° Assenti 10.8 NE max 10.2 Grecale 37 % 1012 hPa 13 cielo sereno +32.6° perc. +32.6° Assenti 12.2 NNE max 11.5 Grecale 37 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30.3° perc. +30.3° Assenti 11.6 NE max 11.2 Grecale 42 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° Assenti 7.1 E max 7.8 Levante 58 % 1013 hPa 22 cielo sereno +24.7° perc. +24.7° Assenti 6 E max 6.2 Levante 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 20:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.