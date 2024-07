Meteo Monreale, le previsioni per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Martedì 23 Luglio a Monreale si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da poche nuvole, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Nel pomeriggio e in serata il cielo sarà sereno, con assenza di nuvole.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi intorno ai 30°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, a causa dell’umidità presente nell’aria.

I venti soffieranno principalmente da nord, con intensità variabile tra i 13km/h e i 20km/h, con raffiche leggere. Le condizioni di vento saranno generalmente tranquille, senza fenomeni di raffiche intense.

Le precipitazioni sono previste assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 50% durante le ore centrali della giornata.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Monreale si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori estivi. Le precipitazioni rimarranno assenti e i venti continueranno a soffiare con leggera intensità da nord.

In conclusione, per Martedì 23 Luglio a Monreale si prospetta una giornata estiva, con sole e temperature gradevoli, ideali per godersi una piacevole giornata all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +23.6° perc. +24° 0.2 mm 9.7 NNE max 11.8 Grecale 78 % 1011 hPa 4 nubi sparse +22.8° perc. +23.3° prob. 8 % 13.1 NNE max 18.8 Grecale 81 % 1012 hPa 7 cielo sereno +25.8° perc. +26° Assenti 12.8 NE max 18.4 Grecale 62 % 1014 hPa 10 cielo sereno +28.6° perc. +29° Assenti 14 N max 18.3 Tramontana 48 % 1014 hPa 13 cielo sereno +29.5° perc. +30.4° Assenti 15.1 NNO max 19.5 Maestrale 50 % 1014 hPa 16 cielo sereno +28° perc. +29.5° Assenti 14.9 NNO max 18.8 Maestrale 61 % 1014 hPa 19 cielo sereno +25.2° perc. +25.7° Assenti 6.8 NO max 9.4 Maestrale 74 % 1014 hPa 22 cielo sereno +24.1° perc. +24.6° Assenti 2.6 ONO max 5.8 Maestrale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 04:28 e tramonta alle ore 04:28

