Meteo Montalto Uffugo, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

Montalto Uffugo si prepara ad affrontare una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una leggera brezza proveniente dal Sud, che favorirà un graduale aumento delle temperature. Durante la mattina e il primo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che potrebbe comparire solo nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la temperatura massima si attesterà intorno ai 32°C nel corso della mattinata, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 33°C. Il vento soffierà con intensità variabile, con raffiche leggere che non supereranno i 12km/h. L’umidità si manterrà intorno al 46-50% durante le ore centrali della giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1015hPa.

Nel primo pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare a un leggero calo delle temperature. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative che possano influenzare le condizioni meteorologiche a Montalto Uffugo.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, garantendo una serata piacevole e senza precipitazioni. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai 22-25°C.

In conclusione, Venerdì 19 Luglio a Montalto Uffugo si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili e non sono previste variazioni significative nel breve termine. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22° perc. +22.4° Assenti 4.5 SSO max 7.4 Libeccio 79 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.3° Assenti 5 S max 7.6 Ostro 76 % 1016 hPa 6 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.8 SO max 5.8 Libeccio 61 % 1016 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +32.5° Assenti 10.1 OSO max 7 Libeccio 47 % 1015 hPa 12 cielo sereno +32.4° perc. +33.4° Assenti 12.9 O max 11.4 Ponente 43 % 1014 hPa 15 nubi sparse +30° perc. +31° Assenti 10.5 O max 9.9 Ponente 50 % 1014 hPa 18 poche nuvole +25° perc. +25.4° Assenti 6.8 SO max 10.1 Libeccio 69 % 1014 hPa 21 cielo sereno +21.7° perc. +22.1° Assenti 5 SSO max 8.9 Libeccio 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:16

