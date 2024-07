Meteo Montichiari, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Montichiari per Venerdì 12 Luglio prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno precipitazioni leggere con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 96% verso le 08:00. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà a una velocità di circa 3-7 km/h provenendo prevalentemente da nord.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona con una probabilità che si attesterà intorno all’80%. Le temperature massime saranno di circa +30°C, ma la percezione di caldo potrebbe raggiungere anche i +33°C a causa dell’umidità presente nell’aria. Il vento sarà debole, con raffiche leggere che non supereranno i 6 km/h.

In serata, le piogge si attenueranno ma la copertura nuvolosa rimarrà elevata, intorno al 80%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +23°C, con una percezione di fresco. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto al pomeriggio.

In conclusione, Venerdì 12 Luglio a Montichiari sarà caratterizzato da un clima instabile, con precipitazioni leggere che accompagneranno la giornata. Le temperature si manterranno su valori estivi, ma la percezione di caldo potrebbe risultare più elevata a causa dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.8° perc. +24.3° prob. 15 % 7.6 NNE max 8.9 Grecale 77 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +22.4° perc. +22.8° 0.34 mm 7.7 NNE max 10.2 Grecale 80 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +24° perc. +24.5° 0.32 mm 6.4 N max 10.8 Tramontana 81 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +27.3° perc. +29.3° 0.23 mm 1.2 ESE max 6.2 Scirocco 69 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +29.7° perc. +32.8° 0.28 mm 0.5 SSE max 4.9 Scirocco 63 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +30.1° perc. +33° 0.82 mm 2.2 SO max 6 Libeccio 60 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +27.5° perc. +30.2° 0.73 mm 3.2 N max 4.3 Tramontana 75 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +23° perc. +23.5° 0.13 mm 4.8 NNE max 6.8 Grecale 83 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 21:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.