Meteo Monza, le previsioni per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Monza si prevedono condizioni meteo variabili con piogge intermittenti e nubi sparse. La giornata inizierà con piogge leggere al mattino, che diventeranno più intense nel corso della mattinata e si attenueranno nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, è prevista una diminuzione della copertura nuvolosa con possibili schiarite.

Durante la notte, le precipitazioni saranno presenti con piogge leggere e una copertura nuvolosa intorno al 60%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una leggera percezione di caldo.

Al risveglio, la mattina sarà caratterizzata da piogge moderate con una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature oscilleranno tra i +20°C e i +24°C, con una percezione di caldo che si attesterà intorno ai +25°C.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno, ma la copertura nuvolosa rimarrà elevata. Le temperature massime saranno di circa +27°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +28°C.

In serata, le precipitazioni diminuiranno ulteriormente e le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione di fresco.

In base alla situazione meteo dei prossimi giorni a Monza, è consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni meteo per domani e dopodomani, in modo da pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Monza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.2° perc. +21.8° 0.52 mm 7.4 NO max 14.8 Maestrale 93 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +21.1° 0.32 mm 4.8 N max 5.7 Tramontana 93 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +20.1° perc. +20.6° 1.23 mm 1.7 NO max 4.2 Maestrale 95 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +23.1° perc. +23.7° 0.84 mm 4.2 OSO max 5.7 Libeccio 86 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +24.5° perc. +25° 0.49 mm 2.5 S max 3.6 Ostro 79 % 1010 hPa 15 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 55 % 1.3 E max 4.2 Levante 63 % 1009 hPa 18 nubi sparse +25.1° perc. +25.6° prob. 58 % 2.3 ONO max 2.2 Maestrale 75 % 1009 hPa 21 poche nuvole +21.3° perc. +21.8° prob. 48 % 7.1 NNO max 7.2 Maestrale 88 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 21:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.