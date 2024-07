Meteo Monza, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Monza per Venerdì 19 Luglio prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si avrà una leggera pioggia che potrebbe persistere fino al primo pomeriggio, con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +24,8°C, con una percezione di calore leggermente superiore a causa dell’umidità. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 2,7km/h, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole e il sole farà capolino, portando le temperature a salire fino a +32,9°C. Il vento proveniente da Sud sarà più sostenuto, con una velocità di 5,1km/h.

In serata, è prevista una nuova fase di piogge leggere, con la temperatura che si attesterà intorno ai +25,8°C. Il vento, proveniente da Nord – Nord Ovest, soffierà a 5,9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Monza indicano una giornata con alternanza di piogge leggere e schiarite, con temperature che oscilleranno tra i +24,8°C e i +32,9°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Monza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.2° perc. +24.8° Assenti 2.4 NNE max 2.7 Grecale 80 % 1018 hPa 3 cielo sereno +23.1° perc. +23.6° prob. 4 % 3 NNE max 3.1 Grecale 82 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +24.8° perc. +25.4° 0.14 mm 1.2 NO max 2.7 Maestrale 78 % 1018 hPa 9 cielo sereno +29.6° perc. +32.4° prob. 43 % 2.5 SO max 1.6 Libeccio 61 % 1017 hPa 12 cielo sereno +32.4° perc. +34.1° prob. 27 % 6.9 S max 4.7 Ostro 46 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.8° perc. +34.6° prob. 15 % 8.1 S max 6.7 Ostro 45 % 1013 hPa 18 cielo sereno +29.9° perc. +33° prob. 23 % 5.7 SSO max 10.2 Libeccio 62 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +25.8° perc. +26.4° 0.34 mm 4.5 NNO max 5.9 Maestrale 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 21:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.