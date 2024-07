Meteo Muggiò, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Muggiò indicano che oggi il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature che oscilleranno tra i +20°C e i +30°C, venti provenienti da diverse direzioni e un’umidità variabile. Domani il cielo si coprirà progressivamente, con possibilità di pioggia nel pomeriggio e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì si prevedono cieli nuvolosi con probabilità di pioggia, temperature massime intorno ai +32°C e una pressione atmosferica stabile. Resta aggiornato per eventuali cambiamenti improvvisi.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Muggiò, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 80% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +26,7°C verso le 09:00. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità di 5,5km/h, aumentando leggermente le sensazioni termiche. L’umidità si attesterà al 58% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. L’umidità diminuirà al 46% e la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1013hPa.

In serata, la situazione rimarrà stabile con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 44%. Le temperature saranno più miti rispetto alla notte precedente, con valori intorno ai +22,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con raffiche leggere. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1012hPa.

Al mattino, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa al 53%. Le temperature saliranno fino a +24,3°C, con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 98%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C, con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest. Le probabilità di pioggia aumenteranno al 15%, con un’umidità del 47% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, il cielo coperto manterrà una copertura del 44%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,7°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. Le probabilità di pioggia saliranno al 40%, con un’umidità del 81% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 31%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. Le probabilità di pioggia saranno del 29%, con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo si coprirà con una copertura nuvolosa al 94%. Le temperature saranno intorno ai +22,7°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo coperto manterrà una copertura del 98%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,1°C, con una brezza leggera da Sud – Sud Est. Le probabilità di pioggia saranno del 1%, con un’umidità del 47% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata, il cielo si libererà parzialmente, con una copertura nuvolosa al 44%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,2°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. Le probabilità di pioggia saranno del 9%, con un’umidità dell’82% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 80% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Al mattino, il cielo si coprirà con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature saranno intorno ai +25,8°C, con una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo coperto manterrà una copertura dell’86%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,9°C, con una brezza leggera da Sud Ovest. Le probabilità di pioggia saranno del 5%, con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.