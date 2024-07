Meteo Napoli, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Domenica 21 Luglio a Napoli si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi assente per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che potranno superare i +30°C durante le ore centrali del giorno. Il vento soffierà principalmente da Sud Ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 50-60%.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i +30°C già dalle prime ore del mattino. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest, e l’umidità si manterrà intorno al 60%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C con vento sempre proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà intorno al 50-55%, garantendo una sensazione di caldo intenso.

In serata, la situazione meteorologica potrebbe cambiare leggermente con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno comunque elevate, intorno ai +28°C, con vento che ruoterà verso Est e poi Sud Est.

In conclusione, Domenica 21 Luglio a Napoli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e calde, con cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature rimarranno elevate e il vento sarà prevalentemente da Sud Ovest. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo estivo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.7 NO max 7.1 Maestrale 67 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25.9° perc. +26.4° Assenti 4.1 ONO max 5 Maestrale 70 % 1009 hPa 6 cielo sereno +26.9° perc. +28.4° Assenti 2.5 ONO max 4 Maestrale 67 % 1010 hPa 9 cielo sereno +29.2° perc. +31° Assenti 10.5 SO max 10 Libeccio 57 % 1010 hPa 12 cielo sereno +30.3° perc. +31.8° Assenti 12.8 SO max 12.6 Libeccio 52 % 1010 hPa 15 cielo sereno +30.2° perc. +31.6° Assenti 13.1 SO max 13.5 Libeccio 51 % 1009 hPa 18 cielo sereno +28.9° perc. +30.2° prob. 1 % 1.7 OSO max 3 Libeccio 55 % 1009 hPa 21 nubi sparse +27.9° perc. +29.4° Assenti 0.5 OSO max 4.4 Libeccio 60 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:06 e tramonta alle ore 03:06

