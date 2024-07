Meteo Napoli, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Venerdì 12 Luglio a Napoli si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +26,1°C e i +30,1°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore rispetto ai valori reali, con punte che potranno raggiungere i +31,3°C.

Durante la mattina, il vento soffierà con intensità variabile dai 7km/h ai 10,2km/h, provenendo prevalentemente da Sud e Sud Ovest. Nel pomeriggio, la velocità del vento aumenterà leggermente, con valori compresi tra i 12,1km/h e i 14,5km/h, con direzione che ruoterà verso Ovest e Sud Ovest. Anche in serata il vento sarà piuttosto presente, con una velocità che si attesterà tra i 7km/h e i 9,5km/h, provenendo principalmente da Ovest e Nord Ovest.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, così come la copertura nuvolosa che si manterrà al 0%. L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 49% e il 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Napoli si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e assenza di precipitazioni. Le temperature dovrebbero rimanere piuttosto costanti, con valori che si attesteranno su livelli estivi. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.7 SSO max 4.8 Libeccio 69 % 1014 hPa 3 cielo sereno +25.4° perc. +25.9° Assenti 6.6 SSE max 8 Scirocco 71 % 1013 hPa 6 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 7 S max 7.8 Ostro 65 % 1014 hPa 9 cielo sereno +28.9° perc. +30.1° Assenti 10.2 SSO max 8.7 Libeccio 55 % 1013 hPa 12 cielo sereno +29.9° perc. +31.1° Assenti 14.5 OSO max 14.3 Libeccio 51 % 1013 hPa 15 cielo sereno +30° perc. +30.9° Assenti 13.6 OSO max 14.7 Libeccio 49 % 1012 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +29.5° Assenti 9.5 ONO max 11.6 Maestrale 55 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.9° perc. +28.1° Assenti 7 O max 8.7 Ponente 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:33

