Meteo Nardò, le previsioni per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

Le previsioni meteo per Nardò indicano una settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Lunedì si prevedono temperature fino a +33,9°C, con possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio. Martedì le temperature massime arriveranno a +34,7°C, con venti tesi da Nord. Mercoledì e giovedì si conferma un clima caldo, con cielo sereno e brezze vivaci. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Lunedì 22 Luglio

Notte: Durante la notte a Nardò avremo un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,5°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a 2,5km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +33,8°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 10,8km/h. L’umidità diminuirà al 41% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio sono attese poche nuvole con una copertura del 13% e la possibilità di pioggia leggera con 0.27mm di precipitazioni. Le temperature massime saranno di +33,9°C con una brezza leggera da Sud Ovest a 9,9km/h. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica si attesterà a 1008hPa.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche vedranno la presenza di nubi sparse con una copertura del 34%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,3°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest a 28km/h. L’umidità salirà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Martedì 23 Luglio

Notte: Durante la notte a Nardò ci saranno nubi sparse con una copertura del 62%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C con un vento fresco da Nord a 41,3km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 97%. Le temperature massime saranno di +30,8°C con una brezza tesa da Nord a 33,5km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio sono attese poche nuvole con una copertura del 0% e temperature che raggiungeranno i +34,7°C. Il vento soffierà da Nord a 31,5km/h con una brezza tesa. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica si attesterà a 1008hPa.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,4°C con una brezza tesa da Nord a 35,5km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Notte: Durante la notte a Nardò avremo un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C con una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest a 24,4km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +35,4°C con una brezza vivace da Nord a 24,3km/h. L’umidità diminuirà al 33% e la pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio sono attese condizioni di cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature massime saranno di +35,6°C con una brezza vivace da Nord a 22,8km/h. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica si attesterà a 1006hPa.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche vedranno la presenza di nubi sparse con una copertura del 69%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,9°C con una brezza tesa da Nord a 31,5km/h. L’umidità salirà al 48% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Giovedì 25 Luglio

Notte: Durante la notte a Nardò ci saranno nubi sparse con una copertura del 70%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,3°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest a 28km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si attesterà a 1007hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30,7°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest a 24,4km/h. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio sono attese poche nuvole con una copertura del 11% e temperature che raggiungeranno i +31,6°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 25km/h con una brezza vivace. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si attesterà a 1007hPa.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +31,6°C con una brezza vivace da Nord Ovest a 25km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

In base alle previsioni meteo, possiamo aspettarci una settimana con temperature elevate e cieli per lo più sereni, con possibili precipitazioni leggere solo nella giornata di Lunedì. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

