Meteo Niscemi, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Niscemi

Le condizioni meteo a Niscemi per il prossimo fine settimana saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature gradevoli. Non sono previste nuvole all’orizzonte, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni. Le temperature si manterranno su valori piacevoli, ideali per attività all’aperto. L’umidità sarà moderata, garantendo un clima confortevole. In sintesi, un weekend perfetto per godersi la natura e il bel tempo a Niscemi.

Venerdì 26 Luglio

Nella notte a Niscemi, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,4°C e una leggera brezza proveniente dall’Est a 2,2km/h. L’umidità si attesterà al 70% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature in lieve aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +25,4°C con una brezza leggera dall’Est a 3,3km/h. L’umidità sarà del 54%.

Nel pomeriggio, il sole splenderà su Niscemi senza nuvole all’orizzonte. Alle 15:00 la temperatura sarà di +28,8°C con una brezza proveniente dal Sud Ovest a 14km/h. L’umidità salirà leggermente al 45%.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 21:00 si attesterà una temperatura di +23,9°C con una leggera brezza proveniente dal Nord Est a 2,4km/h.

Sabato 27 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,4°C e una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Nord Ovest a 1,6km/h. L’umidità si manterrà al 57% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattinata di Sabato, le condizioni meteo saranno simili alla notte precedente con cielo sereno e temperature in lieve aumento. Alle 09:00 si registrerà una temperatura di +31,4°C con una brezza leggera dal Sud Ovest a 9,7km/h. L’umidità sarà del 36%.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Niscemi senza nuvole all’orizzonte. Alle 14:00 la temperatura sarà di +30,5°C con una brezza proveniente dal Sud Ovest a 15,4km/h. L’umidità si attesterà al 40%.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 20:00 si attesterà una temperatura di +25°C con una leggera brezza proveniente dal Sud – Sud Est a 3km/h.

Domenica 28 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,9°C e una brezza leggera proveniente dal Nord a 5,4km/h. L’umidità si manterrà al 52% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nella mattinata di Domenica, le condizioni meteo saranno stabili con cielo sereno e temperature in lieve aumento. Alle 09:00 si registrerà una temperatura di +31,9°C con una brezza leggera dal Sud – Sud Ovest a 11,3km/h. L’umidità sarà del 34%.

Nel pomeriggio, il sole brillerà su Niscemi senza nuvole all’orizzonte. Alle 14:00 la temperatura sarà di +31,2°C con una brezza proveniente dal Sud Ovest a 15,4km/h. L’umidità si attesterà al 41%.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 20:00 si attesterà una temperatura di +25,3°C con una leggera brezza proveniente dal Nord a 2,8km/h.

In conclusione, il fine settimana a Niscemi si prospetta all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature piacevoli. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della natura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.