Meteo Nocera Inferiore, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Nocera Inferiore indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima prevista sarà di 33,3°C, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 33,6°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 2,3km/h e i 11,1km/h, provenendo prevalentemente da direzioni meridionali come Sud, Sud-Ovest e Sud-Est. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1013hPa, mentre l’umidità oscillerà tra il 36% e il 65%.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente fino a superare i 32°C. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere senza nuvole all’orizzonte, mantenendo le temperature elevate. Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della temperatura ma senza variazioni significative.

Considerando le previsioni meteo dei prossimi giorni a Nocera Inferiore, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo, con temperature che potrebbero rimanere sopra i 30°C. Si consiglia quindi di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione per affrontare al meglio le giornate afose in arrivo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.7° perc. +26° Assenti 3 SSE max 3.8 Scirocco 63 % 1015 hPa 3 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° Assenti 3.9 ESE max 4.4 Scirocco 64 % 1014 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +28.6° Assenti 2.7 S max 2.5 Ostro 51 % 1014 hPa 9 cielo sereno +32.4° perc. +32.2° Assenti 8.4 SSO max 5.3 Libeccio 36 % 1013 hPa 12 cielo sereno +33.3° perc. +33.6° Assenti 11.1 SO max 9.1 Libeccio 37 % 1013 hPa 15 cielo sereno +32.8° perc. +33.1° Assenti 7.6 SO max 8.6 Libeccio 38 % 1012 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +29.7° Assenti 2.6 SO max 6.2 Libeccio 49 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.9° perc. +27.7° Assenti 0.6 O max 4.6 Ponente 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:31

