Meteo Nola, le previsioni per domani domenica 28 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Nola si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 37,4°C intorno alle ore 12:00, con una temperatura percepita che potrà superare i 38°C. La minima prevista sarà di 27,3°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in costante aumento, mentre nel pomeriggio il termometro toccherà valori molto elevati, con un picco massimo atteso intorno alle 12:00. Nel tardo pomeriggio e in serata le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque elevate.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest con intensità variabile durante la giornata, senza raggiungere valori significativi. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo una giornata di sole e caldo intenso.

L’umidità relativa si manterrà intorno al 30-40% durante la giornata, con valori leggermente più alti nelle ore serali. Le precipitazioni e la pressione atmosferica rimarranno stabili per l’intera giornata.

In conclusione, Domenica 28 Luglio a Nola si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo ideali per chi ama il caldo estivo e il sole. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione, considerando le temperature elevate previste. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo dei prossimi giorni a Nola.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.1° perc. +28.9° Assenti 2.1 S max 3 Ostro 53 % 1017 hPa 3 cielo sereno +26.9° perc. +28° Assenti 2.4 SSE max 3.3 Scirocco 60 % 1017 hPa 6 cielo sereno +29.3° perc. +30° Assenti 1.3 SSE max 2.2 Scirocco 50 % 1018 hPa 9 cielo sereno +35° perc. +35.4° Assenti 5.4 OSO max 6 Libeccio 33 % 1017 hPa 12 cielo sereno +37.4° perc. +38.1° Assenti 14.2 OSO max 17 Libeccio 29 % 1016 hPa 15 cielo sereno +35.2° perc. +35.6° Assenti 13.1 O max 13.5 Ponente 33 % 1016 hPa 18 cielo sereno +32.2° perc. +32.2° Assenti 6.3 O max 6.6 Ponente 38 % 1016 hPa 21 cielo sereno +29.9° perc. +30.5° Assenti 0.7 ESE max 2.2 Scirocco 47 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:19

