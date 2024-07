Meteo Nola, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Nola indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i 37,4°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai 31,5°C alle 07:00, per poi salire fino a superare i 35°C verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Nola, con temperature che raggiungeranno il picco massimo nel primo pomeriggio, superando i 37°C. Il vento soffierà a una velocità moderata provenendo prevalentemente da ovest-sud ovest.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai 30°C. Il cielo resterà sereno con una leggera aumento della copertura nuvolosa verso le ore 22:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Nola confermano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Nola nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.2° perc. +29° Assenti 3.3 O max 4 Ponente 68 % 1016 hPa 3 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 0.8 NNE max 1.4 Grecale 72 % 1016 hPa 6 cielo sereno +29.2° perc. +30.6° Assenti 0.8 NNO max 1.9 Maestrale 55 % 1016 hPa 9 cielo sereno +35.4° perc. +35.4° Assenti 6.9 OSO max 4.2 Libeccio 31 % 1016 hPa 12 cielo sereno +37.4° perc. +37.8° Assenti 14.9 OSO max 10.8 Libeccio 28 % 1015 hPa 15 cielo sereno +36.4° perc. +36.2° Assenti 14.3 O max 13.5 Ponente 28 % 1014 hPa 18 cielo sereno +32.9° perc. +32.2° Assenti 7 O max 8.4 Ponente 32 % 1015 hPa 21 cielo sereno +30.4° perc. +30.1° Assenti 0.8 O max 1.7 Ponente 40 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.