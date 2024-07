Meteo Novate Milanese, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Novate Milanese prevedono condizioni variabili durante la giornata. La mattina inizierà con piogge leggere, ma nel corso della giornata il cielo si schiarirà, per poi nuovamente coprirsi nel pomeriggio con piogge moderate. La sera e la notte saranno caratterizzate da piogge leggere.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, ci saranno piogge leggere con una temperatura di +21,8°C percepita come +22,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 4% con umidità all’88%. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di 7,9km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà nuovamente coperto con nubi sparse e la probabilità di piogge leggere sarà del 78%. La temperatura massima sarà di +29,1°C percepita come +30,3°C. L’umidità si attesterà al 54% con venti da Sud Est a 11,3km/h.

Durante la sera, a partire dalle 18:00, le piogge leggere torneranno ad interessare la zona con una copertura nuvolosa del 75% e una temperatura di +24,5°C percepita come +25,1°C. L’umidità salirà all’82% con venti da Nord a 5,7km/h.

Infine, durante la notte, a partire dalle 20:00, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +22,4°C percepita come +23°C. L’umidità raggiungerà l’89% con venti da Nord – Nord Ovest a 17,4km/h.

In base alle previsioni, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo mutevoli durante la giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Novate Milanese per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.2° perc. +22.7° 0.16 mm 6.2 ENE max 14.5 Grecale 86 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21.1° perc. +21.6° prob. 70 % 5.4 ENE max 14 Grecale 90 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +21.8° perc. +22.3° 0.1 mm 4.9 ESE max 7.9 Scirocco 88 % 1009 hPa 9 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° prob. 38 % 7.6 SE max 8.6 Scirocco 64 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +28.1° perc. +29.3° 0.1 mm 8.4 SE max 9 Scirocco 58 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +29° perc. +30.5° 0.2 mm 9.8 ESE max 10.9 Scirocco 57 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +24.5° perc. +25.1° 0.99 mm 4.6 N max 5.7 Tramontana 82 % 1007 hPa 21 cielo coperto +22.1° perc. +22.7° prob. 61 % 7.9 NNO max 13 Maestrale 88 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:51 e tramonta alle ore 03:51

