Meteo Novate Milanese, le previsioni per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Novate Milanese si prevedono condizioni meteo stabili con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai 28-30°C, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità sarà intorno al 55-60%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 15-20%. Le temperature raggiungeranno i 32-33°C, con una brezza leggera che soffierà da sud. L’umidità si manterrà intorno al 45-50%.

In serata, il cielo sarà ancora poco nuvoloso con una copertura intorno al 15-20%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 26-28°C. Il vento sarà debole proveniente da ovest-sud ovest. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 60-65%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e temperature elevate. Le precipitazioni sono assenti e il vento sarà generalmente debole. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Novate Milanese.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Luglio a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° prob. 28 % 2.4 ENE max 3 Grecale 74 % 1014 hPa 3 poche nuvole +22.5° perc. +22.8° prob. 8 % 1.9 E max 2.8 Levante 78 % 1014 hPa 6 poche nuvole +24.4° perc. +24.8° Assenti 1.7 SE max 2.8 Scirocco 71 % 1015 hPa 9 cielo sereno +28.9° perc. +30.4° prob. 15 % 6.1 S max 4.2 Ostro 56 % 1016 hPa 12 poche nuvole +31.6° perc. +33.2° prob. 25 % 10.3 S max 7.4 Ostro 48 % 1015 hPa 15 poche nuvole +32.2° perc. +33.4° prob. 31 % 8 S max 7 Ostro 44 % 1014 hPa 18 poche nuvole +29.7° perc. +31.4° prob. 27 % 7.4 SSO max 10 Libeccio 55 % 1014 hPa 21 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 2.6 ONO max 3.6 Maestrale 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.