Meteo Novate Milanese, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Novate Milanese mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La copertura nuvolosa varierà da nubi sparse a poche nuvole, con un leggero aumento delle nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +31°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una percentuale intorno al 70%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est.

Al risveglio, al mattino, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 50%. Le temperature saliranno gradualmente, superando i +27°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà debole, proveniente prevalentemente da Est – Sud Est.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura intorno al 35-40%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, con una leggera brezza che soffierà da Sud.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno piacevoli intorno ai +25°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Novate Milanese indicano una giornata con temperature elevate e un cielo per lo più sereno. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero rimanere sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.7° perc. +23° Assenti 6.3 ENE max 16.6 Grecale 74 % 1012 hPa 3 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° Assenti 4.8 E max 10.4 Levante 75 % 1012 hPa 6 nubi sparse +23.3° perc. +23.4° prob. 2 % 4.5 ESE max 7.4 Scirocco 66 % 1013 hPa 9 poche nuvole +27.8° perc. +28.1° prob. 18 % 6.1 SE max 6.3 Scirocco 49 % 1013 hPa 12 nubi sparse +29.7° perc. +29.9° prob. 36 % 7.1 S max 6.4 Ostro 45 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.9° perc. +31.4° prob. 31 % 9.3 S max 6.9 Ostro 44 % 1011 hPa 18 poche nuvole +28.5° perc. +29.4° prob. 28 % 5.9 S max 7.4 Ostro 54 % 1012 hPa 21 cielo sereno +25.3° perc. +25.6° prob. 50 % 1.3 NE max 2.4 Grecale 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:55 e tramonta alle ore 03:55

