Meteo Nuoro, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

Fine settimana a Nuoro: caldo e soleggiato. Le previsioni meteo indicano cielo sereno con temperature in aumento fino a +37,1°C. Venti leggeri provenienti da diverse direzioni accompagneranno le giornate, mantenendo condizioni stabili e ideali per attività all’aperto. Temperature in calo durante le serate, con venti deboli.

Venerdì 26 Luglio

Nel corso della notte a Nuoro, il cielo sarà sereno con una temperatura di +18,9°C e un leggero vento proveniente da Sud a 2,2km/h. La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +34,2°C intorno alle 12:00. Il vento sarà debole proveniente da Est – Nord Est con raffiche fino a 9,2km/h. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, le temperature si manterranno elevate attorno ai +34,7°C con venti leggeri che potrebbero raggiungere i 10,3km/h provenienti da Est. Infine, la sera sarà caratterizzata da cielo sereno, temperature in calo fino a +21,1°C e venti deboli da Sud Ovest a 4,9km/h.

Sabato 27 Luglio

Durante la notte il cielo a Nuoro sarà sereno con temperature intorno ai +20,8°C e venti leggeri da Sud Ovest a 4,1km/h. La mattina le condizioni meteorologiche non cambieranno, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a +34,9°C intorno alle 11:00. Il vento sarà sempre debole proveniente da Est – Nord Est con raffiche fino a 7,4km/h. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, le temperature massime si attesteranno sui +35,6°C con venti leggeri da Est – Nord Est a 10,2km/h. Infine, la sera sarà caratterizzata da cielo sereno, temperature in calo fino a +22,5°C e venti deboli da Sud – Sud Ovest a 5,1km/h.

Domenica 28 Luglio

Nella notte a Nuoro il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +22,2°C e venti leggeri da Sud Ovest a 4,6km/h. La mattina le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +37°C intorno alle 12:00. Il vento sarà debole proveniente da Est – Nord Est con raffiche fino a 9,9km/h. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, le temperature massime si manterranno sui +37,1°C con venti leggeri da Est – Nord Est a 8,8km/h. Infine, la sera sarà caratterizzata da cielo sereno, temperature in calo fino a +22,3°C e venti deboli da Sud – Sud Ovest a 5,1km/h.

In conclusione, il fine settimana a Nuoro si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate durante il giorno e venti leggeri. Le condizioni meteorologiche saranno stabili e ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

