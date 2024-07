Meteo Orta di Atella, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Orta di Atella indicano cieli sereni e temperature elevate nei prossimi giorni. Si prevedono brezze leggere che aiuteranno a mitigare il caldo nelle ore più calde. L’umidità si manterrà a valori moderati, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte di Lunedì a Orta di Atella il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,2°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord a una velocità di 3,6km/h. L’umidità sarà del 59% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa variabile tra il 0% e il 5%. Le temperature saliranno fino a +36,2°C intorno alle ore 11:00, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 12,3km/h con raffiche leggere. L’umidità diminuirà al 29% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa tra lo 0% e il 5%. Le temperature si manterranno elevate, con punte di +35,8°C intorno alle ore 13:00. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a una velocità di 15,8km/h con brezze leggere. L’umidità sarà del 31% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature diminuiranno gradualmente fino a +26,8°C intorno alle ore 23:00. Il vento sarà debole provenendo da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 7,6km/h. L’umidità aumenterà al 62% mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,3°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 7,7km/h. L’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nella mattina di Martedì il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +34°C intorno alle ore 11:00, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 13,7km/h con brezze leggere. L’umidità diminuirà al 32% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con punte di +35,8°C intorno alle ore 13:00. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a una velocità di 16,3km/h con brezze leggere. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature diminuiranno gradualmente fino a +26,2°C intorno alle ore 23:00. Il vento sarà debole provenendo da Ovest a una velocità di 4,7km/h. L’umidità aumenterà al 65% mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,9°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Ovest a una velocità di 3,7km/h. L’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattina di Mercoledì il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +35,4°C intorno alle ore 11:00, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 9,9km/h con brezze leggere. L’umidità diminuirà al 35% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con punte di +35,8°C intorno alle ore 13:00. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a una velocità di 13,6km/h con brezze leggere. L’umidità sarà del 32% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature diminuiranno gradualmente fino a +27,4°C intorno alle ore 23:00. Il vento sarà debole provenendo da Ovest a una velocità di 5,5km/h. L’umidità aumenterà al 64% mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord Ovest a una velocità di 3,2km/h. L’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattina di Giovedì il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 76%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 2,3km/h. L’umidità sarà del 65% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Durante il pomeriggio il cielo avrà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 44%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,6°C, con un vento leggero proveniente da Nord a una velocità di 2,5km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 39%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,1°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Ovest a una velocità di 2,1km/h. L’umidità sarà del 51% mentre la pressione atmosferica si alzerà leggermente a 1015hPa.

In conclusione, per i prossimi giorni a Orta di Atella si prevedono condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature elevate. Le brezze leggere contribuiranno a mitigare il caldo durante le ore più calde della giornata. L’umidità si manterrà su valori moderati mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo.

