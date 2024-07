Meteo Pachino, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pachino indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno costanti, con valori intorno ai +29°C durante il giorno e ai +27°C di notte. Le brezze leggere, provenienti da diverse direzioni, contribuiranno a mantenere un clima piacevole. L’umidità si attesterà su livelli accettabili intorno al 60%, garantendo giornate ideali per attività all’aperto. In sintesi, si prospettano giornate di bel tempo senza variazioni significative, ideali per godersi il clima estivo.

Lunedì 15 Luglio

Nel corso della notte a Pachino il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,8°C e una leggera brezza proveniente da Ovest a una velocità di 7,6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 59% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

La mattina il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature in lieve aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27°C con vento proveniente da Est a 3km/h. Durante le ore successive, le temperature saliranno fino a raggiungere i +29,4°C alle 11:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare a 12,4km/h da Est.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +29°C. Alle 13:00 si avrà una velocità del vento di 14,4km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente al 57%.

In serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con temperature che si attesteranno intorno ai +27°C e una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6,4km/h. L’umidità salirà al 63% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte il cielo a Pachino sarà ancora sereno, con una temperatura di +26,6°C e una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest a 5,1km/h. L’umidità si manterrà stabile al 60% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

La mattina inizierà con condizioni meteorologiche simili al giorno precedente, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a +29°C alle 10:00. Il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 13,2km/h da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature intorno ai +29°C. Alle 15:00 si avrà una brezza vivace da Sud Ovest a 22,2km/h. L’umidità aumenterà al 59%.

In serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai +26°C e una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 6,2km/h. L’umidità salirà al 71% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,2°C e una brezza leggera da Nord Est a 6,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

La mattina le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a +28,6°C alle 12:00. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di 16,6km/h.

Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature intorno ai +28,6°C. Alle 17:00 si registrerà una brezza da Ovest – Sud Ovest a 14,8km/h. L’umidità sarà del 54%.

In serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si attesteranno intorno ai +27,5°C e una brezza leggera da Nord a 8,2km/h. L’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,9°C e una brezza leggera da Nord – Nord Est a 5,3km/h. L’umidità si manterrà stabile al 59% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina inizierà con condizioni meteorologiche simili ai giorni precedenti, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a +28,8°C alle 07:00. Il vento soffierà da Nord Est a 7,4km/h.

Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature intorno ai +28,9°C. Alle 17:00 si avrà una brezza da Ovest – Sud Ovest a 14,8km/h. L’umidità sarà del 54%.

In serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai +27,5°C e una brezza leggera da Nord a 8,2km/h. L’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Pachino, si prevedono condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature piuttosto stabili. Le brezze leggere contribuiranno a rendere il clima piacevole, mentre l’umidità si manterrà su valori accettabili. Sono previste poche variazioni nelle condizioni meteorologiche, garantendo giornate ideali per godersi il bel tempo e le attività all’aperto.

