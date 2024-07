Meteo Paderno Dugnano, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Paderno Dugnano mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche che influenzeranno la giornata.

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa che varia dal 44% all’80%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà a basse velocità, principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature aumenteranno leggermente, con valori intorno ai +25°C. Il vento sarà debole, con direzione variabile tra nord e sud.

Nel pomeriggio, la pioggia moderata sarà presente con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 70%. Le temperature massime saranno di circa +28°C, con una percezione termica che potrebbe superare i +30°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo principalmente da sud-est.

In sera, la pioggia continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa che varierà dal 47% al 92%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da direzioni occidentali.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Paderno Dugnano, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante evoluzione e di essere preparati a piogge intermittenti e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.5° perc. +24.2° 0.83 mm 1.9 ONO max 4.6 Maestrale 88 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +22.1° perc. +22.8° 0.21 mm 2.5 NNE max 3.1 Grecale 94 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +22.6° perc. +23.3° 0.72 mm 1.6 NO max 4.6 Maestrale 92 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +25.6° perc. +26.4° 1.27 mm 2.6 SSO max 4.5 Libeccio 80 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +28° perc. +30.7° 1.42 mm 3.1 SSE max 5.2 Scirocco 70 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +28° perc. +30.6° 0.93 mm 6 SSE max 10 Scirocco 70 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +25.2° perc. +26° 2.21 mm 3.6 E max 4.8 Levante 83 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +22° perc. +22.6° 0.63 mm 8.9 ONO max 17.7 Maestrale 92 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:09

