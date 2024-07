Meteo Padova, le previsioni per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Padova indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi intorno ai 30-31°C.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con poche nuvole e temperature intorno ai 21-22°C. Le prime ore del mattino vedranno un aumento della copertura nuvolosa, con valori di umidità che si attesteranno intorno al 90%.

Nel corso della mattina, il cielo si manterrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre le temperature saliranno gradualmente fino a superare i 27°C. Nel pomeriggio, le nubi sparse potrebbero aumentare leggermente, con una probabilità di piogge molto bassa e temperature che si assesteranno intorno ai 30°C.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma le temperature rimarranno piuttosto miti, attorno ai 22-24°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sud ovest con intensità variabile tra i 3 e i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova per Domenica 14 Luglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno con nubi sparse nel pomeriggio, temperature elevate e vento leggero. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di proteggersi adeguatamente dalle alte temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.1° perc. +21.6° prob. 4 % 6.9 N max 7.2 Tramontana 91 % 1010 hPa 4 cielo coperto +20.9° perc. +21.4° Assenti 4.8 NNO max 5 Maestrale 90 % 1011 hPa 7 poche nuvole +24.5° perc. +25.1° Assenti 5.9 ONO max 6.5 Maestrale 79 % 1011 hPa 10 cielo sereno +28.4° perc. +31° prob. 1 % 6 SO max 6.7 Libeccio 67 % 1011 hPa 13 cielo sereno +30.4° perc. +32.3° prob. 5 % 10 SO max 12.3 Libeccio 54 % 1011 hPa 16 nubi sparse +29° perc. +31.8° prob. 5 % 8.1 OSO max 12.9 Libeccio 64 % 1010 hPa 19 nubi sparse +24.3° perc. +24.6° Assenti 3.1 SSO max 4.6 Libeccio 70 % 1011 hPa 22 poche nuvole +22.2° perc. +22.5° Assenti 2.7 OSO max 3.8 Libeccio 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 20:56

