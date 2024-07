Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Palazzolo sull’Oglio indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +28°C. Nel pomeriggio è prevista l’arrivo di piogge leggere con una temperatura massima di +31°C. La sera le precipitazioni si intensificheranno, con una temperatura che scenderà a +21°C.

Durante la notte, a partire dalle 21:00, sono attese piogge moderate che potrebbero persistere per diverse ore. La temperatura si manterrà intorno ai +20°C. L’umidità sarà elevata, intorno al 90%, e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1010hPa.

In generale, la giornata di Giovedì 1 Agosto a Palazzolo sull’Oglio sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, con precipitazioni che interesseranno soprattutto il pomeriggio e la sera. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di munirsi di un ombrello in caso di pioggia.

Per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al bel tempo e alle temperature estive. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.1° perc. +22.7° prob. 47 % 6.8 NE max 6.7 Grecale 86 % 1013 hPa 3 nubi sparse +21.3° perc. +21.6° Assenti 5.7 N max 5.8 Tramontana 81 % 1012 hPa 6 nubi sparse +23.8° perc. +24.1° Assenti 3.3 N max 6.1 Tramontana 75 % 1012 hPa 9 cielo sereno +28.2° perc. +30.2° Assenti 7.3 SO max 5.4 Libeccio 63 % 1011 hPa 12 cielo sereno +30.9° perc. +33.6° Assenti 9 SSO max 6.2 Libeccio 55 % 1010 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +34.3° prob. 29 % 6.4 SSO max 6.2 Libeccio 53 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +27.6° perc. +30.2° 0.16 mm 2.9 O max 4.8 Ponente 73 % 1007 hPa 21 pioggia moderata +21.9° perc. +22.4° 1.73 mm 10.8 NE max 16.7 Grecale 88 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:45

