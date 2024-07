Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Luglio a Palazzolo sull’Oglio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +26,9°C percepiti, mentre nel pomeriggio sono previste nubi sparse con una temperatura che potrà raggiungere i +30,4°C. La sera, invece, si prevede pioggia leggera con una temperatura intorno ai +24°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è attesa pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 23% e una temperatura di +22,5°C. Le precipitazioni potrebbero continuare anche nelle prime ore del mattino, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 4% e una temperatura che si manterrà intorno ai +21,6°C.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, una temperatura che salirà fino a +29,2°C e un’umidità del 63%. Durante il pomeriggio, le nubi aumenteranno leggermente, con una temperatura massima di +30,4°C e un’umidità del 60%. Infine, in serata, sono attese precipitazioni di intensità variabile, con una temperatura che si attesterà intorno ai +22,7°C.

In base a queste previsioni, possiamo concludere che Lunedì 29 Luglio a Palazzolo sull’Oglio avremo una giornata con un’alternanza di condizioni meteo, passando da cielo sereno a nubi sparse e piogge leggere. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata in modo sicuro.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.5° perc. +23.1° 0.29 mm 9 NE max 10.4 Grecale 89 % 1019 hPa 3 cielo sereno +21.6° perc. +22.1° prob. 27 % 8.1 NNE max 7.5 Grecale 88 % 1019 hPa 6 cielo sereno +24.2° perc. +24.9° prob. 27 % 2.2 N max 3.4 Tramontana 82 % 1020 hPa 9 cielo sereno +27.9° perc. +30° prob. 4 % 6.5 S max 5.9 Ostro 67 % 1019 hPa 12 poche nuvole +29.4° perc. +32.3° prob. 17 % 7.3 SSO max 5.8 Libeccio 63 % 1018 hPa 15 nubi sparse +30.3° perc. +33.6° prob. 18 % 6 S max 5.2 Ostro 61 % 1016 hPa 18 poche nuvole +27.4° perc. +30.6° prob. 27 % 5.8 SSE max 7.5 Scirocco 79 % 1016 hPa 21 pioggia moderata +22.7° perc. +23.4° 1.51 mm 6.4 ENE max 7.7 Grecale 92 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.