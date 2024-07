Meteo Palermo, le previsioni per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palermo indicano una settimana all’insegna del bel tempo. Temperature stabili intorno ai +30°C con percezioni leggermente superiori. I cieli saranno prevalentemente sereni con minime possibilità di nuvole. Il vento sarà leggero proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su valori medi. Condizioni ideali per godersi le giornate estive.

Lunedì 22 Luglio

Lunedì 22 Luglio si prospetta con poche nuvole durante la notte, con una copertura nuvolosa al 11%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,1°C, con una percezione di +29,3°C. Il vento soffierà a 3,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 6,9km/h. L’umidità sarà al 46% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

La mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento aumenterà leggermente raggiungendo i 25,2km/h provenienti da Ovest. L’umidità salirà al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +31°C, con una percezione di +31,9°C. Il vento soffierà a 30,9km/h sempre da Ovest. L’umidità si manterrà al 46%.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature scenderanno a +26°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà più leggero, attorno ai 12,6km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 75%.

Martedì 23 Luglio

Martedì 23 Luglio inizierà con poche nuvole durante la notte, con una copertura nuvolosa all’18%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà a 6,9km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 8,1km/h. L’umidità sarà al 74% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature saliranno fino a +29°C, con una percezione di +30°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 10,6km/h provenienti da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà al 53%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30,7°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 13,6km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 51%.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature scenderanno a +26,3°C, con una percezione di +26,3°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,1km/h provenienti da Ovest – Sud Est. L’umidità salirà al 71%.

Mercoledì 24 Luglio

Mercoledì 24 Luglio si preannuncia con un cielo sereno durante la notte, con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,5°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,1km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà all’81% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,3°C, con una percezione di +31,8°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 8,1km/h provenienti da Nord. L’umidità si manterrà al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +31,4°C, con una percezione di +33,3°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 11,2km/h provenienti da Nord. L’umidità si manterrà al 50%.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature scenderanno a +26,1°C, con una percezione di +26,1°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 8km/h provenienti da Est – Sud Est. L’umidità salirà al 72%.

Giovedì 25 Luglio

Giovedì 25 Luglio inizierà con un cielo sereno durante la notte, con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,6°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà a 5,5km/h proveniente da Sud Est, con raffiche fino a 6,2km/h. L’umidità sarà al 71% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,2°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 12,3km/h provenienti da Nord Est. L’umidità si manterrà al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +31,3°C, con una percezione di +33,1°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 13,6km/h provenienti da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà al 50%.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature scenderanno a +25,8°C, con una percezione di +26,3°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,6km/h provenienti da Sud Est. L’umidità salirà al 72%.

In base alle previsioni meteo, la settimana a Palermo si prospetta con temperature elevate e cieli sereni, ideali per godersi le giornate estive. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

