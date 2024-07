Meteo Palmi, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Lunedì 22 Luglio a Palmi si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo sereno nelle prime ore del giorno e possibili piogge nel pomeriggio e sera. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con un leggero calo nel tardo pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai +29,6°C. Nel corso delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili.

Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una probabilità di piogge leggere. Le temperature massime saranno di circa +33,1°C, con un aumento della velocità del vento da Ovest – Sud Ovest.

In serata, la situazione meteorologica a Palmi si complicherà con piogge più consistenti. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,4°C, mentre la probabilità di precipitazioni aumenterà notevolmente, con piogge moderate e venti più intensi da Nord Ovest.

In base a queste previsioni meteo, nei prossimi giorni a Palmi è consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, in particolare nel pomeriggio e sera, quando sono attese precipitazioni più consistenti. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto e adottare le precauzioni necessarie in caso di piogge intense.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 7.8 ESE max 10.7 Scirocco 49 % 1010 hPa 3 cielo sereno +26.7° perc. +26.8° Assenti 3.3 SSE max 6.9 Scirocco 44 % 1010 hPa 6 cielo sereno +29.6° perc. +29.1° Assenti 2.3 SO max 7.9 Libeccio 39 % 1011 hPa 9 nubi sparse +32.8° perc. +32.2° Assenti 6.6 SO max 13.2 Libeccio 33 % 1009 hPa 12 poche nuvole +30.4° perc. +32.6° Assenti 20.4 ONO max 23.4 Maestrale 55 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.18 mm 16.6 NO max 15.6 Maestrale 76 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +24.7° perc. +25.3° 0.18 mm 13.2 NO max 17 Maestrale 82 % 1010 hPa 21 pioggia moderata +23.6° perc. +24.2° 1.18 mm 16.4 NO max 20.6 Maestrale 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:13

