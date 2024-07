Meteo Palmi, le previsioni per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Martedì 9 Luglio a Palmi si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 23,4°C e i 28,5°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività quotidiane.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 27-28°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’aria più fresca.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a cielo sereno, garantendo una gradevole sensazione di calore. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 28-29°C, con una leggera brezza che renderà il clima piacevole anche nelle ore più calde.

In serata, le condizioni meteo resteranno stabili con cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai 23-24°C. Il vento sarà leggero e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente.

In conclusione, le previsioni meteo per Palmi per Martedì 9 Luglio indicano una giornata caratterizzata da bel tempo e temperature estive. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo e godetevi una giornata all’insegna del sole e del caldo estivo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.7° perc. +23.7° Assenti 4.1 NE max 8.5 Grecale 61 % 1015 hPa 3 cielo sereno +23.6° perc. +23.5° Assenti 3.8 ENE max 7 Grecale 56 % 1014 hPa 6 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.8 NE max 8.2 Grecale 52 % 1015 hPa 9 cielo sereno +27.9° perc. +28.6° Assenti 5.1 NO max 7.1 Maestrale 53 % 1015 hPa 12 cielo sereno +28.4° perc. +29.2° Assenti 9.4 NNO max 12.5 Maestrale 53 % 1015 hPa 15 cielo sereno +27.9° perc. +28.8° Assenti 7.7 NNO max 10.5 Maestrale 55 % 1014 hPa 18 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 5.4 NNO max 8 Maestrale 70 % 1015 hPa 21 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° Assenti 3.7 NNO max 5.7 Maestrale 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:21

