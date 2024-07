Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Palo del Colle per Giovedì 18 Luglio indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima prevista sarà di 35,4°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 28,4°C durante la notte.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le temperature oscilleranno tra i 29,6°C e i 28°C.

Al mattino, il cielo resterà sereno con un aumento delle temperature che raggiungeranno i 34,7°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 14,4km/h.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere con temperature massime intorno ai 35,4°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità provenendo sempre da Nord.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con temperature che si attesteranno intorno ai 29,4°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità provenendo da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Palo del Colle prevedono una giornata calda e soleggiata, ideale per chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Palo del Colle nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +29.3° perc. +28.8° Assenti 5.4 NO max 7.5 Maestrale 39 % 1014 hPa 4 cielo sereno +28.4° perc. +28° Assenti 10.5 NO max 25.1 Maestrale 39 % 1014 hPa 7 cielo sereno +32.2° perc. +31.1° Assenti 11.7 NO max 18.5 Maestrale 30 % 1015 hPa 10 cielo sereno +35.3° perc. +34.3° Assenti 16.6 N max 19.8 Tramontana 26 % 1015 hPa 13 cielo sereno +34.8° perc. +35.2° Assenti 19.5 N max 23.9 Tramontana 34 % 1014 hPa 16 cielo sereno +32.8° perc. +33.6° Assenti 18 N max 27.1 Tramontana 41 % 1013 hPa 19 cielo sereno +30.1° perc. +30.9° Assenti 12.2 NNO max 22.9 Maestrale 48 % 1014 hPa 22 cielo sereno +29.2° perc. +29.9° Assenti 8.5 NO max 15.6 Maestrale 50 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:20

