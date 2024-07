Meteo Parma, le previsioni per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Parma si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo sereno per la maggior parte del tempo.

Durante la notte, le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +23°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di circa 6-7 km/h.

Nella mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, raggiungendo i +29°C verso le ore 10:00. Il vento continuerà a provenire da Nord Ovest con una leggera intensità.

Nel pomeriggio, il termometro potrà superare i +33°C, con un picco previsto intorno alle ore 15:00. Il vento sarà sempre proveniente da Nord – Nord Ovest, mantenendo una brezza leggera.

In serata, le temperature tenderanno a diminuire, ma resteranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +26°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Sud – Sud Est con una velocità più contenuta.

In conclusione, le previsioni meteo per Parma per Domenica 28 Luglio indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi regolarmente, considerando le alte temperature previste. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.5° perc. +23.4° Assenti 6 OSO max 7.1 Libeccio 60 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° Assenti 6.6 OSO max 6.9 Libeccio 59 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.2° Assenti 6.6 O max 9.2 Ponente 55 % 1018 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +30.2° Assenti 8.5 NO max 8.4 Maestrale 49 % 1018 hPa 12 cielo sereno +33.3° perc. +34° Assenti 9.5 NNO max 9.1 Maestrale 39 % 1017 hPa 15 cielo sereno +34° perc. +35.1° Assenti 10.2 NNO max 8.1 Maestrale 39 % 1015 hPa 18 cielo sereno +30.1° perc. +32.5° Assenti 7.5 N max 9.5 Tramontana 57 % 1015 hPa 21 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 2 % 4.1 S max 6 Ostro 67 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.